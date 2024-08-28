ЦНС: Россияне на оккупированных территориях создают отряды для поиска дезертиров
Среда, 28 августа 2024, 03:02
Россияне нарастили количество отрядов, которые ищут дезертиров и увеличили количество блокпостов на временно оккупированных территориях.
Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)
Детали: По информации ЦНС, после задержания беглецов обычно бросают снова на передовую по "законам военного времени".
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Оккупационное командование не отпускает свой личный состав с линии боевых действий даже после завершения контракта.
По сообщениям населения временно оккупированных территорий большинство дезертиров, это те, кого не отпустили по завершению контракта и наоборот планировали отправить в "мясной штурм".