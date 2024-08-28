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У Воронезькій області РФ безпілотник впав біля "вибухонебезпечних об'єктів": евакуювали два села

Олена ІвашківСереда, 28 серпня 2024, 05:46
У Воронезькій області РФ безпілотник впав біля вибухонебезпечних об'єктів: евакуювали два села
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Місцева влада прийняла рішення евакуювати людей з двох населених пунктів.

Джерело: губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв

Деталі: Він повідомив, що ППО та РЕБ знищила БПЛА літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає.

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Попри загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів, за словами Гусєва, детонації не було. 

Оперативні служби ухвалили рішення про тимчасову евакуацію жителів двох населених пунктів. Для них було розгорнуто пункт тимчасового розташування у районному центрі, задіяно автобуси.

Згодом займання вдалося ліквідувати, ситуація стабілізувалася і жителі повертаються до своїх домівок.

ВІДЕО ДНЯ

Небезпека атаки БПЛА в цьому регіоні зберігається.

безпілотникиРосіявійна
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