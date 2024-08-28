В Воронежской области РФ беспилотник упал возле "взрывоопасных объектов": эвакуировали два села
В ночь на 28 августа в Россошанском районе Воронежской области после атаки беспилотника возник пожар вблизи взрывоопасных объектов. Местные власти приняли решение эвакуировать людей из двух населенных пунктов.
Источник: губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев
Детали: Он сообщил, что ПВО и РЭБ уничтожила БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
Несмотря на возгорание вблизи взрывоопасных объектов, по словам Гусева, детонации не было.
Оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для них был развернут пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы.
Впоследствии возгорание удалось ликвидировать, ситуация стабилизировалась и жители возвращаются в свои дома.
Опасность атаки БПЛА в этом регионе сохраняется.