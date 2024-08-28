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В Воронежской области РФ беспилотник упал возле "взрывоопасных объектов": эвакуировали два села

Алена ИвашкивСреда, 28 августа 2024, 05:46
В Воронежской области РФ беспилотник упал возле взрывоопасных объектов: эвакуировали два села
фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 28 августа в Россошанском районе Воронежской области после атаки беспилотника возник пожар вблизи взрывоопасных объектов. Местные власти приняли решение эвакуировать людей из двух населенных пунктов.

Источник: губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев

Детали: Он сообщил, что ПВО и РЭБ уничтожила БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

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Несмотря на возгорание вблизи взрывоопасных объектов, по словам Гусева, детонации не было. 

Оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для них был развернут пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы.

Впоследствии возгорание удалось ликвидировать, ситуация стабилизировалась и жители возвращаются в свои дома.

ВИДЕО ДНЯ

Опасность атаки БПЛА в этом регионе сохраняется.

беспилотникиРосcиявойна
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