В Воронежской области РФ беспилотник упал возле "взрывоопасных объектов": эвакуировали два села

В ночь на 28 августа в Россошанском районе Воронежской области после атаки беспилотника возник пожар вблизи взрывоопасных объектов. Местные власти приняли решение эвакуировать людей из двух населенных пунктов.

Источник: губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев

Детали: Он сообщил, что ПВО и РЭБ уничтожила БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

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Несмотря на возгорание вблизи взрывоопасных объектов, по словам Гусева, детонации не было.

Оперативные службы приняли решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для них был развернут пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы.

Впоследствии возгорание удалось ликвидировать, ситуация стабилизировалась и жители возвращаются в свои дома.

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Опасность атаки БПЛА в этом регионе сохраняется.