У США висунули новий обвинувальний акт проти Трампа
Середа, 28 серпня 2024, 06:26
У США висунули новий обвинувальний акт проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо його спроб перешкодити затвердженню результатів президентських виборів 2020 року.
Джерело: CNN
Деталі: Аналогічна справа вже розглядається у суді Вашингтона. У новій версії документа враховано частковий імунітет Трампа від кримінального переслідування.
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У переробленому обвинувальному акті прокурори кілька разів стверджують, що Трамп не мав жодних конституційно покладених президентських обов’язків щодо переходу влади після виборів.
Це підкреслює, як новий обвинувальний висновок узгоджується з рішенням Верховного суду, який надав імунітет на деякі дії Трампа, які підпадають під його офіційні повноваження.
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