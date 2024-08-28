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В США выдвинули новый обвинительный акт против Трампа

Алена ИвашкивСреда, 28 августа 2024, 06:26
В США выдвинули новый обвинительный акт против Трампа
Дональд Трамп, фото: Getty Images

В США выдвинули новый обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа относительно его попыток помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года. 

Источник: CNN

Детали: Аналогичное дело уже рассматривается в суде Вашингтона. В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования.

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В переработанном обвинительном акте прокуроры несколько раз утверждают, что Трамп не имел никаких конституционно возложенных президентских обязанностей по переходу власти после выборов.

Это подчеркивает, как новое обвинительное заключение согласуется с решением Верховного суда, который предоставил иммунитет на некоторые действия Трампа, которые подпадают под его официальные полномочия.

Напомним: 

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