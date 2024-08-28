В США выдвинули новый обвинительный акт против Трампа

В США выдвинули новый обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа относительно его попыток помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

Источник: CNN

Детали: Аналогичное дело уже рассматривается в суде Вашингтона. В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования.

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В переработанном обвинительном акте прокуроры несколько раз утверждают, что Трамп не имел никаких конституционно возложенных президентских обязанностей по переходу власти после выборов.

Это подчеркивает, как новое обвинительное заключение согласуется с решением Верховного суда, который предоставил иммунитет на некоторые действия Трампа, которые подпадают под его официальные полномочия.

Напомним:

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