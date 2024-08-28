У Пентагоні не змінили думку щодо обмежень на удари України вглиб Росії
Середа, 28 серпня 2024, 07:25
Офіційний представник Міністерства оборони генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Пентагон не змінив свою політику щодо обмежень України на "глибокі удари" по Росії.
Джерело: "Голос Америки"
Пряма мова: "Українці можуть використовувати допомогу, що надається США в галузі безпеки, для захисту від транскордонних атак, тобто для вогню у відповідь. Але що стосується дальніх, глибоких ударів по Росії, то наша політика не змінилася".
Реклама:
Деталі: Він також зазначив, що США не воюють з Росією, і не прагнуть конфлікту. "Ми просто підтримуємо демократичну країну... і надаємо (українцям) можливість захистити себе", - сказав Райдер.
Нагадаємо:
- Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Сполучені Штати знають про заклики України розширити дозвіл на удари західною зброєю по території Росії та продовжать відповідні обговорення з українськими колегами.
- Минулого місяця Зеленський говорив, що Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об’єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.
- Нещодавно він прямо сказав, що операції ЗСУ в Курській області могло б не бути, якби Захід не встановив обмежень на удари по військових цілях у Росії.