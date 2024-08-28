У Пентагоні не змінили думку щодо обмежень на удари України вглиб Росії

Офіційний представник Міністерства оборони генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Пентагон не змінив свою політику щодо обмежень України на "глибокі удари" по Росії.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Українці можуть використовувати допомогу, що надається США в галузі безпеки, для захисту від транскордонних атак, тобто для вогню у відповідь. Але що стосується дальніх, глибоких ударів по Росії, то наша політика не змінилася".

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Деталі: Він також зазначив, що США не воюють з Росією, і не прагнуть конфлікту. "Ми просто підтримуємо демократичну країну... і надаємо (українцям) можливість захистити себе", - сказав Райдер.

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