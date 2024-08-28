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В Пентагоне не изменили мнение относительно ограничений на удары Украины вглубь России

Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 07:25
В Пентагоне не изменили мнение относительно ограничений на удары Украины вглубь России
патрик Райдер, фото: Getty Images

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Пентагон не изменил свою политику относительно ограничений Украины на "глубокие удары" по России.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Украинцы могут использовать помощь, предоставляемую США в области безопасности, для защиты от трансграничных атак, то есть для ответного огня. Но что касается дальних, глубоких ударов по России, то наша политика не изменилась".

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Детали: Он также отметил, что США не воюют с Россией, и не стремятся к конфликту. "Мы просто поддерживаем демократическую страну... и предоставляем (украинцам) возможность защитить себя", - сказал Райдер.

Напомним:

  • Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты знают о призывах Украины расширить разрешение на удары западным оружием по территории России и продолжат соответствующие обсуждения с украинскими коллегами.
  • В прошлом месяце Зеленский говорил, что Украина постепенно меняет позицию Запада относительно ударов по военным объектам в тылу России и уже получает "позитивные сигналы" по расширению разрешения на использование оружия западных союзников.
  • Недавно он прямо сказал, что операции ВСУ в Курской области могло бы не быть, если бы Запад не установил ограничений на удары по военным целям в России.

СШАУкраинаРосcиявойна
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