В Пентагоне не изменили мнение относительно ограничений на удары Украины вглубь России

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Пентагон не изменил свою политику относительно ограничений Украины на "глубокие удары" по России.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Украинцы могут использовать помощь, предоставляемую США в области безопасности, для защиты от трансграничных атак, то есть для ответного огня. Но что касается дальних, глубоких ударов по России, то наша политика не изменилась".

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Детали: Он также отметил, что США не воюют с Россией, и не стремятся к конфликту. "Мы просто поддерживаем демократическую страну... и предоставляем (украинцам) возможность защитить себя", - сказал Райдер.

Напомним: