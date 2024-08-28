ССО показали знищення комплексу РЕБ "Сапфір" на Курщині

Оператори ССпО України вполювали на Курщині російський комплекс РЕБ "Сапфір".

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що станцію радіоелектронной боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника.

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Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищення, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими.