ССО показали знищення комплексу РЕБ "Сапфір" на Курщині
Середа, 28 серпня 2024, 07:39
Оператори ССпО України вполювали на Курщині російський комплекс РЕБ "Сапфір".
Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook
Деталі: Повідомляється, що станцію радіоелектронной боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника.
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Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищення, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими.