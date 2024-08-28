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ССО показали уничтожение комплекса РЭБ "Сапфир" на Курщине

Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 07:39
ССО показали уничтожение комплекса РЭБ Сапфир на Курщине
Фото: скриншот с видео

Операторы ССпО Украины поймали на Курщине российский комплекс РЭБ "Сапфир".

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника.

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Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными.

Курская область война
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