ССО показали уничтожение комплекса РЭБ "Сапфир" на Курщине

Операторы ССпО Украины поймали на Курщине российский комплекс РЭБ "Сапфир".

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника.

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Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными.