Зенітники ЗСУ збили російський Су-25 на Краматорському напрямку

Зентітники Збройних сил на Краматорському напрямку з ПЗРК збили штурмовик росіян Су-25.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" у Telegram, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram

Дослівно: "На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони".

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Деталі: Повідомляється, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", - зазначили військові.