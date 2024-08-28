Зенітники ЗСУ збили російський Су-25 на Краматорському напрямку
Середа, 28 серпня 2024, 07:48
Зентітники Збройних сил на Краматорському напрямку з ПЗРК збили штурмовик росіян Су-25.
Джерело: ОСУВ "Хортиця" у Telegram, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram
Дослівно: "На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.
"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", - зазначили військові.