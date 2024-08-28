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Зенитчики ВСУ сбили российский Су-25 на Краматорском направлении

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 07:48
Зенитчики ВСУ сбили российский Су-25 на Краматорском направлении
коллаж: "Армія Inform"

Зентитники Вооруженных сил на Краматорском направлении из ПЗРК сбили штурмовик россиян Су-25.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram, командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в Telegram

Дословно: "На Краматорском направлении наши военные сбили российский самолет Су-25, который пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны".

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Детали: Сообщается, что воины-зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точным выстрелом из ПЗРК приземлили очередной Су-25.

"С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи", - отметили военные.

Вооруженные силывойнаРосcияоружие
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