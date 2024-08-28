Окупанти атакували ракетами Ізюм на Харківщині: постраждали 12 людей

Російські війська увечері 27 серпня обстріляли місто Ізюм Харківської області ракетами Х-59, у результаті чого постраждали 12 мешканців.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харківщини

Пряма мова: "Близько 22:00 години окупанти вдарили по м. Ізюм. За попередніми даними, використали дальнє РСЗВ "Торнадо".

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Деталі: За його словами, пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство.

Також постраждали 12 людей: з них госпіталізовано одну людину; сім - отримали гостру реакцію на стрес (з них 4 дітей: 3, 5, 8 та 16 років); дві людини отримали легкі поранення; дві людини - порізи кінцівок (з них - 1 дитина 13 років).

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.

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Оновлено. В поліції Харківщини уточнили, що росіяни вдарили по місту двома ракетами Х-59.

Одна ракета влучила по території місцевого хлібокомбінату. Друга поцілила у приватне домоволодіння. Пошкоджено 15 прилеглих до місць прильотів будинків.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Нагадаємо: Перед цим, 27 серпня, армія РФ обстріляла місто Богодухів у Харківській області, внаслідок чого загинув 71-річний чоловік, ще 8 людей поранено. Серед них – 15-річний хлопець та його вагітна сестра.