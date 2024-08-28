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Оккупанты атаковали ракетами Изюм на Харьковщине: пострадали 12 человек

Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 08:43
Оккупанты атаковали ракетами Изюм на Харьковщине: пострадали 12 человек
Иллюстративное фото Getty Images

Российские войска вечером 27 августа обстреляли город Изюм Харьковской области ракетами Х-59, в результате чего пострадали 12 жителей.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины

Прямая речь: "Около 22:00 часов оккупанты ударили по г. Изюм. По предварительным данным, использовали дальнее РСЗО "Торнадо".

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Детали: По его словам, повреждены дома, хлебопекарное предприятие. 

 

Также пострадали 12 человек: из них госпитализирован один человек; семь - получили острую реакцию на стресс (из них 4 детей: 3, 5, 8 и 16 лет); два человека получили легкие ранения; два человека - порезы конечностей (из них - 1 ребенок 13 лет).

 

Правоохранители фиксируют последствия вражеских преступлений.

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Обновлено. В полиции Харьковщины уточнили, что россияне ударили по городу двумя ракетами Х-59.

Одна ракета попала по территории местного хлебокомбината. Вторая попала в частное домовладение. Повреждены 15 прилегающих к местам прилетов домов.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

Напомним: Перед этим, 27 августа, армия РФ обстреляла город Богодухов в Харьковской области, в результате чего погиб 71-летний мужчина, еще 8 человек ранены. Среди них – 15-летний парень и его беременная сестра.

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