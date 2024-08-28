Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: у реанімації померла жінка, яку росіяни атакували БПЛА

Роман ПетренкоСереда, 28 серпня 2024, 08:54
Херсонщина: у реанімації померла жінка, яку росіяни атакували БПЛА
deepstatemap

Жителька Зміївки на Херсонщині, яка 27 серпня потрапила під удар російського БпЛА, померла у лікарні.  

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що у вівторок удень у 56-річної жінки після атаки російського безпілотника була відкрита черепно-мозкова травма.

Реклама:

Медики боролися за життя потерпілої, але травми виявилися надто тяжкими. Серце пораненої зупинилося того ж дня увечері у реанімаційному відділенні.

Також до бюро судово-медичної експертизи доставили тіло загиблого жителя села Садове.

65-річний чоловік дістав не сумісні з життям травми внаслідок російського обстрілу 27 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Херсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
У Херсоні росіяни вбили чоловіка й поранили ще двох людей, в Антонівці хлопець у комі
Останні новини
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:24
У Полтаві під завалами шукають 13 людей – ДСНС
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
09:48
Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів
09:45
Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"
09:31
Держдеп прокоментував візит Путіна до Монголії: жодна з країн не повинна давати йому платформу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: