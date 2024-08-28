Херсонщина: у реанімації померла жінка, яку росіяни атакували БПЛА
Середа, 28 серпня 2024, 08:54
Жителька Зміївки на Херсонщині, яка 27 серпня потрапила під удар російського БпЛА, померла у лікарні.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Зазначається, що у вівторок удень у 56-річної жінки після атаки російського безпілотника була відкрита черепно-мозкова травма.
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Медики боролися за життя потерпілої, але травми виявилися надто тяжкими. Серце пораненої зупинилося того ж дня увечері у реанімаційному відділенні.
Також до бюро судово-медичної експертизи доставили тіло загиблого жителя села Садове.
65-річний чоловік дістав не сумісні з життям травми внаслідок російського обстрілу 27 серпня.
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