Херсонщина: у реанімації померла жінка, яку росіяни атакували БПЛА

Жителька Зміївки на Херсонщині, яка 27 серпня потрапила під удар російського БпЛА, померла у лікарні.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що у вівторок удень у 56-річної жінки після атаки російського безпілотника була відкрита черепно-мозкова травма.

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Медики боролися за життя потерпілої, але травми виявилися надто тяжкими. Серце пораненої зупинилося того ж дня увечері у реанімаційному відділенні.

Також до бюро судово-медичної експертизи доставили тіло загиблого жителя села Садове.

65-річний чоловік дістав не сумісні з життям травми внаслідок російського обстрілу 27 серпня.