Херсонщина: в реанимации умерла женщина, которую россияне атаковали БПЛА

Жительница Змиевки на Херсонщине, которая 27 августа попала под удар российского БпЛА, умерла в больнице.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что во вторник днем у 56-летней женщины после атаки российского беспилотника была открытая черепно-мозговая травма.

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Медики боролись за жизнь потерпевшей, но травмы оказались слишком тяжелыми. Сердце раненой остановилось в тот же день вечером в реанимационном отделении.

Также в бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело погибшего жителя села Садовое.

65-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы в результате российского обстрела 27 августа.