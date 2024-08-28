Херсонщина: в реанимации умерла женщина, которую россияне атаковали БПЛА
Среда, 28 августа 2024, 08:54
Жительница Змиевки на Херсонщине, которая 27 августа попала под удар российского БпЛА, умерла в больнице.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Отмечается, что во вторник днем у 56-летней женщины после атаки российского беспилотника была открытая черепно-мозговая травма.
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Медики боролись за жизнь потерпевшей, но травмы оказались слишком тяжелыми. Сердце раненой остановилось в тот же день вечером в реанимационном отделении.
Также в бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело погибшего жителя села Садовое.
65-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы в результате российского обстрела 27 августа.
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