Від російської авіабомби загинули батьки та двоє дітей на Донеччині

На Донеччині 28 серпня внаслідок ворожого удару авіабомбою загинула ціла родина.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.

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Засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок.

Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їхні тіла з-під уламків оселі деблокували рятувальники.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.