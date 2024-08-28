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От российской авиабомбы погибли родители и двое детей в Донецкой области

Роман ПетренкоСреда, 28 августа 2024, 10:30
От российской авиабомбы погибли родители и двое детей в Донецкой области
фото: ОГП

В Донецкой области 28 августа в результате вражеского удара авиабомбой погибла целая семья.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района.

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Средство поражения попало по частному сектору, попав в дом.

Под завалами домовладения погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели.

Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.

Донецкая областьобстрел
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