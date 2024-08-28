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Британія підтримує ідею ударів Storm Shadow по РФ, але не хоче провокувати США – ЗМІ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 28 серпня 2024, 11:10
Британія підтримує ідею ударів Storm Shadow по РФ, але не хоче провокувати США – ЗМІ
Фото: Getty Images

У Великій Британії підтримують ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються  погіршення відносин зі США. Зокрема, британський прем'єр-міністр Кір Стармер дотримується "консультативного підходу" до переговорів зі США щодо надання відповідного дозволу.

Джерело: The Telegraph із посиланням на співрозмовників у Білому домі та британському уряді, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Журналісти зазначили, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер не хоче "провокувати скандал" та дотримується "консультативного підходу" до переговорів зі США щодо надання відповідного дозволу, після дипломатичних скандалів за попереднього уряду консерваторів.

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Співрозмовник у Білому домі розповів журналістам, що адміністрація чинного американського президента Джо Байдена занепокоєна тим, що їхнє використання Україною у війні проти Росії навіть без схвалення США може "загострити ситуацію" і призвести до втягування американських військ у конфлікт.

Водночас, за даними журналістів, раніше влітку британський уряд звертався до США з проханням пом’якшити свою позицію і дозволити Україні використання ракет на території Росії. А США, як зазначили у виданні, в приватному порядку висловили невдоволення поспішною позицією Британії в питанні постачання військової техніки Україні.

Співрозмовники журналістів також вказали на те, що рішення Британії стати першою західною країною, яка пожертвувала Україні бойові танки, а також підтримку країною постачання винищувачів F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки офіційні особи вважали, що Британія намагається підштовхнути їх до ухвалення аналогічних рішень.

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Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для ураження стаціонарних цілей (включно з, наприклад, бункерами), які добре захищені системами ППО. Може використовуватися в будь-який час доби та за будь-яких метеоумов. Бойова частина ракети важить 450 кг. Storm Shadow можуть встановлюватись на українські реактивні літаки радянського виробництва.

Дозвіл завдавати ударів по території Росії дасть можливість ввести ворога у стратегічну невизначеність, а надходження до України літаків F-16, зокрема із дозволом збивати повітряні цілі над Росією, суттєво посилить спроможності у захисті неба.

Такі дозволи відкривають українським Силам оборони нові перспективи, серед яких, як стверджує низка військових аналітиків, обмеження активності авіації противника в разі ураження на глибину хоча б до 80 км.

Передісторія:

  • На початку липня на Даунінг-стріт прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї не змінилася. При цьому британський прем’єр Стармер казав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.
  • Президент Володимир Зеленський після того згадував, що "дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії", і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі. 
  • Пізніше в уряді Британії уточнили, що поки не давали дозволу Україні на використання ракет по цілях на території Росії, після того, як багато хто зробив такий висновок із заяв Стармера і Зеленського. 

Велика БританіязброяСШАУкраїна
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