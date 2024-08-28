Британия поддерживает идею ударов Storm Shadow по РФ, но не хочет провоцировать США – СМИ
В Великобритании поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, ведь опасаются ухудшения отношений с США. В частности, британский премьер-министр Кир Стармер придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США о предоставлении соответствующего разрешения.
Источник: The Telegraph со ссылкой на собеседников в Белом доме и британском правительстве, сообщает "Европейская правда"
Детали: Журналисты отметили, что британский премьер-министр Кир Стармер не хочет "провоцировать скандал" и придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США о предоставлении соответствующего разрешения, после дипломатических скандалов при предыдущем правительстве консерваторов.
Собеседник в Белом доме рассказал журналистам, что администрация действующего американского президента Джо Байдена обеспокоена тем, что их использование Украиной в войне против России даже без одобрения США может "обострить ситуацию" и привести к втягиванию американских войск в конфликт.
В то же время, по данным журналистов, ранее летом британское правительство обращалось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование ракет на территории России. А США, как отметили в издании, в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Британии в вопросе поставок военной техники Украине.
Собеседники журналистов также указали на то, что решение Британии стать первой западной страной, пожертвовавшей Украине боевые танки, а также поддержка страной поставок истребителей F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку официальные лица считали, что Британия пытается подтолкнуть их к принятию аналогичных решений.
Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО. Может использоваться в любое время суток и при любых метеоусловиях. Боевая часть ракеты весит 450 кг. Storm Shadow могут устанавливаться на украинские реактивные самолеты советского производства.
Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в частности с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит возможности в защите неба.
Такие разрешения открывают украинским Силам обороны новые перспективы, среди которых, как утверждает ряд военных аналитиков, ограничение активности авиации противника в случае поражения на глубину хотя бы до 80 км.
Предыстория:
- В начале июля на Даунинг-стрит прокомментировали, что политика правительства в отношении применения Украиной переданного дальнобойного оружия не изменилась. При этом британский премьер Стармер говорил, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.
- Президент Владимир Зеленский после того вспоминал, что "узнал о разрешении использовать Storm Shadow по целям на территории России", и что он говорил об этом со Стармером на первой встрече.
- Позже в правительстве Британии уточнили, что пока не давали разрешения Украине на использование ракет по целям на территории России, после того, как многие сделали такой вывод из заявлений Стармера и Зеленского.