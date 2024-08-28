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Кулеба вирушає до Польщі та Брюсселя з дводенним візитом

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 28 серпня 2024, 11:23
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу та четвер перебуватиме з візитами у Польщі та Бельгії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Деталі: 28 серпня Кулеба приїздить до Польщі та проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони разом  візьмуть участь у форумі "Campus – the Future of Poland" в Ольштині, місті на півночі країни.

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Після того Кулеба вирушить до Брюсселя, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

"Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки "формули миру" на шляху до другого Саміту миру", – зазначили в МЗС. 

Нагадаємо, також 28 серпня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, що пов’язано з масованими повітряними атаками РФ в ніч на понеділок та вівторок.

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У понеділок Польща заявила про порушення її кордонів "повітряним об'єктом", ймовірно "Шахедом", який у підсумку або впав, або вилетів назад у повітряний простір України. 

Після масованої російської атаки в понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.

Кулеба ДмитроПольщаЄС
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