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Кулеба отправляется в Польшу и Брюссель с двухдневным визитом

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 11:23
Кулеба отправляется в Польшу и Брюссель с двухдневным визитом
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду и четверг будет находиться с визитами в Польше и Бельгии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Детали: 28 августа Кулеба приезжает в Польшу и проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Они вместе примут участие в форуме "Campus - the Future of Poland" в Ольштыне, городе на севере страны.

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После того Кулеба отправится в Брюссель, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

"Ключевыми темами обсуждения станут усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов, укрепление возможностей ПВО, продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение широкой глобальной поддержки "формулы мира" на пути ко второму Саммиту мира", – отметили в МИД.

Напомним, также 28 августа состоится заседание Совета Украина-НАТО, что связано с массированными воздушными атаками РФ в ночь на понедельник и вторник.

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В понедельник Польша заявила о нарушении ее границ "воздушным объектом", вероятно "Шахедом", который в итоге либо упал, либо вылетел обратно в воздушное пространство Украины.

После массированной российской атаки в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.

Кулеба ДмитрийПольшаЕС
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