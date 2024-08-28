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Нафтобазу в Ростовській області атакували дрони ГУР та ССО

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСереда, 28 серпня 2024, 11:41
Нафтобазу в Ростовській області атакували дрони ГУР та ССО
скриншот

В результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу у Ростовській області.

Джерело: співрозмовник УП в ГУР

Деталі: Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

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Як повідомляють очевидці, досі триває пожежа на резервуарах нафтобази.

Детальні результати операції наразі уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″.

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.

нафтаРосіябезпілотники
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