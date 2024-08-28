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Нефтебазу в Ростовской области атаковали дроны ГУР и ССО

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСреда, 28 августа 2024, 11:41
Нефтебазу в Ростовской области атаковали дроны ГУР и ССО
скриншот

В результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза в Ростовской области.

Источник: собеседник УП в ГУР

Детали: Этот объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

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Как сообщают очевидцы, до сих пор продолжается пожар на резервуарах нефтебазы.

Подробные результаты операции пока уточняются.

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Справка: ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.

Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″.

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

нефтьРосcиябеспилотники
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