Нефтебазу в Ростовской области атаковали дроны ГУР и ССО
В результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза в Ростовской области.
Источник: собеседник УП в ГУР
Детали: Этот объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.
Как сообщают очевидцы, до сих пор продолжается пожар на резервуарах нефтебазы.
Подробные результаты операции пока уточняются.
Справка: ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.
Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″.
В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.