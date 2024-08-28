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Міноборони Польщі заявило про скепсис НАТО щодо збиття країною повітряних цілей РФ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 28 серпня 2024, 13:16
Міноборони Польщі заявило про скепсис НАТО щодо збиття країною повітряних цілей РФ
Владислав Косіняк-Камиш, фото: Getty Images

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення щодо дозволу на збиття у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем ППО викликає скептичну оцінку серед країн НАТО.

Джерело: Косіняк-Камиш у коментарі РАР, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Його заява пролунала у відповідь на слова президента Володимира Зеленського щодо переговорів з Варшавою про можливість збиття ракет принаймні над західною частиною України.

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Але, як наголосив Зеленський, польська сторона не хоче "залишитись наодинці" із цим рішенням.

Глава Міноборони Польщі акцентував, що в країнах НАТО з цього питання панує "великий скепсис", та наголосив, що "жодна країна одноосібно не ухвалюватиме такі рішення".

"Я не бачу в НАТО прихильників, щоб це рішення ухвалювалося", – зауважив він.

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Окрім цього, Косіняк-Камиш додав, що не здивований, чому Зеленський наголошує на важливості такого рішення, адже такою є його роль.

Проте, за його словами, роль Міноборони Польщі – "ухвалювати рішення в інтересах польської держави". 

Передісторія:

  • 27 серпня український президент зазначив, щоб хотів допомоги від Варшави принаймні зі збиттям ракет над західною частиною України, які йдуть курсом у бік Польщі.
  • У липні Зеленський повідомляв, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.
  • Він також висловлював нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.

ПольщаУкраїнаРосіявійна
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