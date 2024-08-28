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Минобороны Польши заявило о скепсисе НАТО относительно сбития страной воздушных целей РФ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 13:16
Минобороны Польши заявило о скепсисе НАТО относительно сбития страной воздушных целей РФ
Владислав Косиняк-Камыш, фото: Getty Images

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение о разрешении на сбивание в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО вызывает скептическую оценку среди стран НАТО.

Источник: Косиняк-Камыш в комментарии РАР, сообщает "Европейская правда"

Детали: Его заявление прозвучало в ответ на слова президента Владимира Зеленского о переговорах с Варшавой о возможности сбивания ракет по крайней мере над западной частью Украины.

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Но, как отметил Зеленский, польская сторона не хочет "остаться наедине" с этим решением.

Глава Минобороны Польши акцентировал, что в странах НАТО по этому вопросу царит "большой скепсис", и подчеркнул, что "ни одна страна единолично не будет принимать такие решения".

"Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", – отметил он.

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Кроме этого, Косиняк-Камыш добавил, что не удивлен, почему Зеленский подчеркивает важность такого решения, ведь такова его роль.

Однако, по его словам, роль Минобороны Польши – "принимать решения в интересах польского государства".

Предыстория:

  • 27 августа украинский президент отметил, чтобы хотел помощи от Варшавы по крайней мере со сбиванием ракет над западной частью Украины, которые идут курсом в сторону Польши.
  • В июле Зеленский сообщал, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.
  • Он также выражал непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, зато они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.

ПольшаУкраинаРосcиявойна
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