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Кошерні, халяльні та рослинні: Міноборони урізноманітнить сухпайки для ЗСУ до кінця року

Альона Мазуренко Середа, 28 серпня 2024, 13:35
Кошерні, халяльні та рослинні: Міноборони урізноманітнить сухпайки для ЗСУ до кінця року
фото: Мінобоони

Міністерство оборони планує до кінця року розширити асортимент сухпайків для українських військовослужбовців, враховуючи їх релігійні, медичні та етичні потреби.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "У межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

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Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту".

Деталі: Повідомляється, що держоператор тилу спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

Тож до кінця 2024 року в асортименті бійців з'являться кошерні, халяльні та рослинні набори.

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