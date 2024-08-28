Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кошерные, халяльные и растительные: Минобороны разнообразит сухпайки для ВСУ до конца года

Алена МазуренкоСреда, 28 августа 2024, 13:35
Кошерные, халяльные и растительные: Минобороны разнообразит сухпайки для ВСУ до конца года
фото: Минобороны

Министерство обороны планирует до конца года расширить ассортимент сухпайков для украинских военнослужащих, учитывая их религиозные, медицинские и этические потребности.

Источник: Минобороны

Дословно: "В рамках этой инициативы планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что позволит обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами.

Реклама:

Новые сухпайки станут доступными военнослужащим с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента".

Детали: Сообщается, что госоператор тыла совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций "Каждое животное" и UAnimals, которые работают в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.

Поэтому до конца 2024 года в ассортименте бойцов появятся кошерные, халяльные и растительные наборы.

ВИДЕО ДНЯ

Вооруженные силыедарелигияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Вооруженные силы
Россияне атакуют 11 направлений фронта: за сутки произошло 184 боевых столкновения
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 090 оккупантов и уничтожили штурмовик и 27 артсистем
Зенитчики ВСУ сбили российский Су-25 на Краматорском направлении
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: