Телеграм використовують штаби армій РФ і України – ЗМІ

Російські аналітики заявили, що чати в Telegram є в багатьох підрозділів російської армії, навіть координація боїв, імовірно, іноді відбувається всередині сервісу, але перебільшувати значення програми на фронті не варто.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що Телеграм активно використовується військовими РФ - особливо на тактичному рівні та в тилу.

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Відомо, що більша частина підрозділів ЗС РФ (наприклад, взводів) має в Telegram чати, де обговорюються їхні господарські потреби. Набагато рідше месенджери використовуються штурмовими підрозділами - зокрема, через відсутність доступу до інтернету на лінії фронту. Для багатьох підрозділів (здебільшого "елітних" - розвідки, "спецпризначенців", операторів дронів) ця проблема вирішувалася закупівлею через волонтерів антен Starlink.

Штурмовики при цьому все одно використовують "цивільні" гаджети - головним чином, з офлайн-мапами.

Епізодично телеграм використовується і на вищих рівнях армійської ієрархії - наприклад, для створення імпровізованих "розвідувально-ударних контурів" (коли розвідка оперативно постачає засоби ураження - артилерію та авіацію - координатами цілей).

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Дослівно: "Але частіше такі "контури" створюються шляхом штатних засобів - розвідувальних дронів бригад і полків, що працюють у зв'язці з артилерією, а також дронів самих артилерійських і ракетних підрозділів. За два з половиною роки війни координація дій усередині "контурів" у з'єднаннях російської армії істотно покращилася, що дає їй змогу вражати складні мобільні та замасковані цілі - наприклад, артилерійські та ракетні установки і системи протиповітряної оборони. Однак це напряму не пов'язано з впровадженням Telegram чи якихось інших месенджерів - радше, з організаційними покращеннями на основі досвіду невдач початкового періоду війни.

Телеграм, якщо і використовується для цих цілей, точно не є незамінним інструментом координації".

Більше деталей: У штабах підрозділів і з'єднань ЗС РФ використовується й інший софт.

Наприклад, системи управління бойовими діями та розвідки засновані на кросплатформенній системі трансляцій Discord або WhatsApp. З їхньою допомогою в штаб виводяться трансляції з дронів, що дає змогу офіцерам керувати по радіозв'язку безпосередньо штурмовими групами.

Однак, пишуть журналісти, Телеграм важливий для зовнішніх зв'язків воюючих підрозділів. На основі месенджера створено розгалужену систему взаємодії військових і "воєнкорів" - російських пропагандистів.

Перші надають другим ексклюзивний контент (зокрема відео бойових дій), "воєнкори" за його допомогою підвищують свою популярність на платформі, а вже цю популярність конвертують у збори пожертвувань на закупівлю різних видів техніки та спорядження для тих же підрозділів.

Тому, пише "Медуза", природно, що "воєнкори" - найгучніші прихильники збереження широкого доступу військових до месенджера: їм вигідно перебільшувати значення сервісу.

Дослівно: "Цілком імовірно, телеграм використовують для обміну інформацією вищі штаби і високопоставлені офіцери обох армій (так само як і цивільні чиновники).

Це серйозне порушення правил секретності. Відкриті платформи і "цивільні" гаджети не підходять для таких цілей - навіть якщо зручних альтернатив немає".

Більше деталей: Видання нагадало, що росіяни намагалися створити свій месенджер, однак відмовилися від цього. Ймовірно, через те, що через санкції вони не зможуть виробляти гаджети із західного заліза.

Нагадаємо: Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що за допомогою соцмережі Telegram пропаганда Кремля "доносить свої матеріали до пересічного українця".