Телеграмм используют штабы армий РФ и Украины – СМИ

Российские аналитики заявили, что чаты в Telegram есть у многих подразделений российской армии, даже координация боев, вероятно, иногда происходит внутри сервиса, но преувеличивать значение программы на фронте не стоит.

Источник: "Медуза"

Детали: Сообщается, что Телеграм активно используется военными РФ — особенно на тактическом уровне и в тылу.

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Известно, что большая часть подразделений ВС РФ (например, взводов) имеет в Telegram чаты, где обсуждаются их хозяйственные нужды. Намного реже мессенджеры используются штурмовыми подразделениями — в частности, из-за отсутствия доступа к интернету на линии фронта. Для многих подразделений (в основном "элитных" — разведки, "спецназов", операторов дронов) эта проблема решалась закупкой через волонтеров антенн Starlink.

Штурмовики при этом все равно используют "гражданские" гаджеты — главным образом, с оффлайн картами.

Эпизодически телеграм используется и на более высоких уровнях армейской иерархии — например, для создания импровизированных "разведывательно-ударных контуров" (когда разведка оперативно снабжает средства поражения — артиллерию и авиацию — координатами целей).

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Дословно: "Но чаще такие "контуры" создаются за счет штатных средств — разведывательных дронов бригад и полков, работающих в связке с артиллерией, а также дронов самих артиллерийских и ракетных подразделений. За два с половиной года войны координация действий внутри "контуров" в соединениях российской армии существенно улучшилась, что позволяет ей поражать сложные мобильные и замаскированные цели — например, артиллерийские и ракетные установки и системы противовоздушной обороны. Однако это напрямую не связано с внедрением Telegram или каких-то других мессенджеров — скорее, с организационными улучшениями на основе опыта неудач начального периода войны.

Телеграм, если и используется для этих целей, точно не является незаменимым инструментом координации".

Больше деталей: В штабах подразделений и соединений ВС РФ используется и другой софт.

Например, системы управления боевыми действиями и разведки основаны на кроссплатформенной системе трансляций Discord или WhatsApp. С их помощью в штаб выводятся трансляции с дронов, что позволяет офицерам руководить по радиосвязи непосредственно штурмовыми группами.

Однако, пишут журналисты, Телеграм важен для внешних связей воюющих подразделений. На основе мессенджера создана разветвленная система взаимодействия военных и "военкоров" - российских пропагандистов.

Первые предоставляют вторым эксклюзивный контент (в том числе видео боевых действий), "военкоры" с его помощью повышают свою популярность на платформе, а уже эту популярность конвертируют в сборы пожертвований на закупку различных видов техники и обмундирования для тех же подразделений.

Поэтому, пишет "Медуза", естественно, что "военкоры" — самые громкие сторонники сохранения широкого доступа военных к мессенджеру: им выгодно преувеличивать значение сервиса.

Дословно: "Вполне вероятно, телеграм используют для обмена информацией высшие штабы и высокопоставленные офицеры обеих армий (равно как и гражданские чиновники).

Это серьезное нарушение правил секретности. Открытые платформы и "гражданские" гаджеты не подходят для таких целей — даже если удобных альтернатив нет".

Больше деталей: Издание напомнило, что россияне пытались создать свой мессенджер, однако отказались от этого. Вероятно, потому, что из-за санкций они не смогут производить гаджеты из западного железа.

Напомним: Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с помощью соцсети Telegram пропаганда Кремля "доносит свои материалы до рядового украинца".