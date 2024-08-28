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Трамп натякнув, що операція України на Курщині загрожує початком Третьої світової

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСереда, 28 серпня 2024, 14:43
Трамп натякнув, що операція України на Курщині загрожує початком Третьої світової
фото: getty images

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп натякнув, що операція України в Курській області загрожує початком Третьої світової війни.

Джерело: Трамп під час виступу перед Асоціацією Національної гвардії США в Детройті, "Європейська правда"

Деталі: Трамп впевнений, що він єдиний, хто може дати обіцянку закінчити війну між Росією та Україною, а також запобігти "Третій світовій війні". 

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Коментуючи це, він згадав про "прорив у Росії", ймовірно, маючи на увазі захід українських Сил оборони на територію Курської області.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", – заявив він.

Кандидат від республіканців вчергове пообіцяв закінчити війну в Україні після виграшу виборів.

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"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко," – впевнений Трамп.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ. 

У Пентагоні заявили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додали, що і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.

Курська область Трампвійна
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