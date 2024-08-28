Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп намекнул, что операция Украины на Курщине грозит началом Третьей мировой

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСреда, 28 августа 2024, 14:43
Трамп намекнул, что операция Украины на Курщине грозит началом Третьей мировой
фото: getty images

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намекнул, что операция Украины в Курской области грозит началом Третьей мировой войны.

Источник: Трамп в выступлении перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте, "Европейская правда"

Источник: Трамп уверен, что он единственный, кто может дать обещание закончить войну между Россией и Украиной, а также предотвратить "Третью мировую войну".

Реклама:

Комментируя это, он упомянул о "прорыве в России", очевидно, имея в виду заход украинских Сил обороны на территорию Курской области.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", – заявил он.

Кандидат от республиканцев в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после выигрыша выборов.

ВИДЕО ДНЯ

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", – уверен Трамп.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

В Пентагоне заявили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавили, что и дальше не поддерживают дальнобойные удары по территории России.

Курская область Трампвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Курская область
ССО показали уничтожение комплекса РЭБ "Сапфир" на Курщине
Военных РФ, которые сбежали из окруженной ВСУ женской колонии, наградили за «мужество и отвагу»
Россияне возвели четвертую понтонную переправу через Сейм на Курщине
Последние новости
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
10:21
МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию
10:11
КолонкаКитайские турникеты и неквалифицированные врачи. Печальные выводы из Полтавы от медика "Госпитальеров"
09:59
ФутболУПЛ утвердила расписание матчей 7 тура чемпионата Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: