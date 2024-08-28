Трамп намекнул, что операция Украины на Курщине грозит началом Третьей мировой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намекнул, что операция Украины в Курской области грозит началом Третьей мировой войны.

Источник: Трамп в выступлении перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте, "Европейская правда"

Источник: Трамп уверен, что он единственный, кто может дать обещание закончить войну между Россией и Украиной, а также предотвратить "Третью мировую войну".

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Комментируя это, он упомянул о "прорыве в России", очевидно, имея в виду заход украинских Сил обороны на территорию Курской области.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", – заявил он.

Кандидат от республиканцев в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после выигрыша выборов.

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"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", – уверен Трамп.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

В Пентагоне заявили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавили, что и дальше не поддерживают дальнобойные удары по территории России.