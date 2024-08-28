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Росіяни скинули КАБ по центру Куп’янська: є поранені цивільні і поліцейські

Олександр ШумілінСереда, 28 серпня 2024, 19:00
Росіяни скинули КАБ по центру Куп’янська: є поранені цивільні і поліцейські
Фото прокуратури

Російська армія завдала удару корегованою авіаційною бомбою по центральній частині Куп’янська Харківської області.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Харківської обласної прокуратури

Пряма мова: "Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Пошкоджене приміщення міської адміністрації".

Деталі: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей. Прокуратура повідомила про 11 постраждалих. 

"28 серпня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційний удар по м. Купʼянськ. Отримали поранення одинадцять людей, серед них двоє працівників поліції. 
Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури", - заявили в прокуратурі.

Харківська область
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