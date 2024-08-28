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Россияне сбросили КАБ по центру Купянска: есть раненые гражданские и полицейские

Александр ШумилинСреда, 28 августа 2024, 19:00
Россияне сбросили КАБ по центру Купянска: есть раненые гражданские и полицейские
Фото прокуратуры

Российская армия нанесла удар корректируемой авиационной бомбой по центральной части Купянска Харьковской области.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега СинегубоваХарьковской областной прокуратуры

Прямая речь: "Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска. На эту минуту известно о трех раненых. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Повреждено помещение городской администрации".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Купянске увеличилось до восьми человек. Прокуратура сообщила об 11 пострадавших.

"28 августа около 16:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по г. Купянск. Получили ранения одиннадцать человек, среди них двое сотрудников полиции. Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры", - заявили в прокуратуре.

Харьковская область
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