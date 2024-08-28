Дурова відпустили з-під варти в Парижі, але можуть оголосити обвинувачення

Засновника й керівника Telegram Павла Дурова в середу, 28 серпня, суд Парижа постановив звільнити з-під варти, під якою він перебував у межах розслідування через відмову співпрацювати з французькими правоохоронцями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV

Деталі: Слідчий суддя Парижа, як зазначається, постановив звільнити Дурова після того, як припинив утримання під вартою Павла Дурова. Цей крок може означати, що засновника Telegram допитають, після чого можуть оголосити обвинувачення.

Реклама:

Нагадаємо, у Франції ввечері 24 серпня затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.

Термін утримання під вартою Дурова мав завершитись увечері в середу, 28 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.