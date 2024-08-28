Дурова отпустили из-под стражи в Париже, но могут объявить обвинение

Основателя и руководителя Telegram Павла Дурова в среду, 28 августа, суд Парижа постановил освободить из-под стражи, под которой он находился в рамках расследования из-за отказа сотрудничать с французскими правоохранителями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV

Детали: Следственный судья Парижа, как отмечается, постановил освободить Дурова после того, как прекратил содержание под стражей Павла Дурова. Этот шаг может означать, что основателя Telegram допросят, после чего могут объявить обвинения.

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Напомним, во Франции вечером 24 августа задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.

Срок содержания под стражей Дурова должен был завершиться вечером в среду, 28 августа.

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Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.