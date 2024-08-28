У Польщі досі не знають, чи справді до них залетів російський дрон

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що у Варшави поки що немає 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня.

Джерело: Туск, якого цитує Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Деталі: За словами прем’єра Польщі, інцидент із безпілотником, який міг пролетіти над Польщею 26 серпня, досі визначають як "імовірний", оскільки влада не має "жодних підтверджень", що це сталось.

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"Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які ознаки безпілотника або двох безпілотників, як дехто каже, але поки що немає 100-відсоткової впевненості, що вони вторглися в польський повітряний простір", – говорить Туск.

"Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі були", – додав голова польського уряду.

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