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В Польше до сих пор не знают, действительно ли к ним залетел российский дрон

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 18:13
В Польше до сих пор не знают, действительно ли к ним залетел российский дрон
Дональд Туск. фото Getty Images

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что у Варшавы пока нет 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины 26 августа.

Источник: Туск, которого цитирует Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Детали: По словам премьера Польши, инцидент с беспилотником, который мог пролететь над Польшей 26 августа, до сих пор определяют как "вероятный", поскольку власти не имеют "никаких подтверждений", что это произошло.

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"Почти 400 солдат 24 часа в сутки ищут любые признаки беспилотника или двух беспилотников, как некоторые говорят, но пока нет 100-процентной уверенности, что они вторглись в польское воздушное пространство", – говорит Туск.

"Мы не знаем, чьи они были. Если они вообще были", – добавил глава польского правительства.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.
  • Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, который залетел из Украины, не сбили из-за атмосферных условий.
  • Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.

ПольшаШахедвойна
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