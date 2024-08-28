В Польше до сих пор не знают, действительно ли к ним залетел российский дрон

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что у Варшавы пока нет 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины 26 августа.

Источник: Туск, которого цитирует Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Детали: По словам премьера Польши, инцидент с беспилотником, который мог пролететь над Польшей 26 августа, до сих пор определяют как "вероятный", поскольку власти не имеют "никаких подтверждений", что это произошло.

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"Почти 400 солдат 24 часа в сутки ищут любые признаки беспилотника или двух беспилотников, как некоторые говорят, но пока нет 100-процентной уверенности, что они вторглись в польское воздушное пространство", – говорит Туск.

"Мы не знаем, чьи они были. Если они вообще были", – добавил глава польского правительства.

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