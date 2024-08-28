У ДШВ розповіли про зміну тактики ворога на Харківщині

На Харківському напрямку російські війська продовжують спроби штурмових дій, проте діють здебільшого без підтримки броньованої техніки.

Джерело: начальник відділу комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Обстановка в смузі нашої відповідальності залишається напруженою, проте контрольованою, наші воїни ціною надлюдських зусиль стримують ворога, який не полишає намірів просунутися і зайняти наші позиції. Проте наші воїни стають цьому на заваді".

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Деталі: За словами пресофіцера, ворог втратив на цьому напрямку велику кількість техніки. Переважно противник здійснює піші штурми, використовує також мотоцикли та багі.

"Зміна в тому, що зараз дуже мало у них броньованої техніки", – зазначив військовий на запитання ведучої щодо зміни тактики окупантів.

За його словами, від початку Курської операції Силами оборони кардинальних змін у ситуації на Харківщині немає. Ворог продовжує штурмувати, проте зменшилась інтенсивність штурмових дій.

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"Раніше могло бути до десяти накатів за день, зараз може бути один-два", — сказав речник.