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В ДШВ рассказали об изменении тактики врага на Харьковщине

Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 19:41
В ДШВ рассказали об изменении тактики врага на Харьковщине
скриншот

На Харьковском направлении российские войска продолжают попытки штурмовых действий, однако действуют в основном без поддержки бронированной техники.

Источник: начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Обстановка в полосе нашей ответственности остается напряженной, однако контролируемой, наши воины ценой сверхчеловеческих усилий сдерживают врага, который не оставляет намерений продвинуться и занять наши позиции. Однако наши воины становятся этому помехой".

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Детали: По словам пресс-офицера, враг потерял на этом направлении большое количество техники. Преимущественно противник осуществляет пешие штурмы, использует также мотоциклы и багги.

"Изменение в том, что сейчас очень мало у них бронированной техники", - отметил военный на вопрос ведущей об изменении тактики оккупантов.

По его словам, с начала Курской операции Силами обороны кардинальных изменений в ситуации на Харьковщине нет. Враг продолжает штурмовать, однако уменьшилась интенсивность штурмовых действий.

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"Раньше могло быть до десяти накатов в день, сейчас может быть один-два", - сказал спикер.

Харьковская областьвойна
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