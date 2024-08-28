Зеленський про Курську операцію: Продовжуємо збільшувати територію нашого контролю

Сили оборони України продовжують брати під контроль визначені території на території Російської Федерації та поповнювати обмінний фонд взятими в полон окупантами.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського наприкінці 917-го дня війни

Пряма мова: Продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону.

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Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити ще більше тиску на нашу Донеччину".

Деталі: Зеленський додав, що традиційно заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

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На Донеччині – надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там (зокрема на Покровському напрямку).

"І дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції", – додав президент.