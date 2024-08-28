Зеленский о Курской операции: Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля

Силы обороны Украины продолжают брать под контроль определенные территории на территории Российской Федерации и пополнять обменный фонд взятыми в плен оккупантами.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского в конце 917-го дня войны

Прямая речь: Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Спасибо, воины! Это то, что поможет вернуть домой многих наших людей из российского плена.

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Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в Россию, означает, что они не могут направить еще больше давления на нашу Донецкую область".

Детали: Зеленский добавил, что традиционно заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

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В Донецкой области - чрезвычайно сложно, ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там (в частности на Покровском направлении).

"И очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Я хочу поблагодарить каждого солдата, каждого командира, которые держат позиции", - добавил президент.