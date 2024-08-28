Зеленський поговорив телефоном із прем'єром Ізраїлю
Середа, 28 серпня 2024, 21:12
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовилися про подальші контакти.
Джерело: речник глави держави Сергій Никифоров у Facebook
Пряма мова: "Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Сторони обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні".
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Деталі: За словами Никифорова, Нетаньяху висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський у свою чергу подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке.
Зазначено, що "сторони домовилися про подальші контакти".