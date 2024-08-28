Зеленський поговорив телефоном із прем'єром Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовилися про подальші контакти.

Джерело: речник глави держави Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Сторони обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні".

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Деталі: За словами Никифорова, Нетаньяху висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський у свою чергу подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке.

Зазначено, що "сторони домовилися про подальші контакти".