Зеленский поговорил по телефону с премьером Израиля
Среда, 28 августа 2024, 21:12
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о дальнейших контактах.
Источник: пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook
Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе".
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Детали: По словам Никифорова, Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский в свою очередь поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.
Указано, что "стороны договорились о дальнейших контактах".