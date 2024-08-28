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Зеленский поговорил по телефону с премьером Израиля

Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 21:12
Зеленский поговорил по телефону с премьером Израиля
иллюстрация посольства Израиля

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о дальнейших контактах.

Источник: пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе".

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Детали: По словам Никифорова, Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский в свою очередь поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Указано, что "стороны договорились о дальнейших контактах".

ЗеленскийИзраиль
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