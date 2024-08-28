Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський дав завдання: Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн

Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 21:40
Зеленський дав завдання: Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн
Зеленський. фото ОП

В рамках підготовки до нового навчального року президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями і наголосив на важливості навчання офлайн.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського наприкінці 917-го дня війни

Пряма мова: "Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити".

Реклама:

Деталі: Зеленський наголосив, що це – стратегічний пріоритет, збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту.

За словами глави держави, всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання.

"Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", – запевнив президент.

освітаЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Усі новини...
освіта
Що впливає на успішність у навчанні? Вчені виявили, що справа не тільки в інтелекті
Яким буде перший урок в українських школах цьогоріч: МОН дало рекомендацію
У МОН спростували заяву про готовність забезпечувати навчання в Курській області
Останні новини
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:24
У Полтаві під завалами шукають 13 людей – ДСНС
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
09:48
Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів
09:45
Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"
09:31
Держдеп прокоментував візит Путіна до Монголії: жодна з країн не повинна давати йому платформу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: