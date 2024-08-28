Зеленський дав завдання: Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн

В рамках підготовки до нового навчального року президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями і наголосив на важливості навчання офлайн.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського наприкінці 917-го дня війни

Пряма мова: "Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити".

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Деталі: Зеленський наголосив, що це – стратегічний пріоритет, збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту.

За словами глави держави, всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання.

"Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду зрозумілі", – запевнив президент.