Зеленский дал задачу: Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн

В рамках подготовки к новому учебному году президент Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками и подчеркнул важность обучения офлайн.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского в конце 917-го дня войны

Прямая речь: "Провел сегодня и длительное совещание с чиновниками по подготовке к новому учебному году. Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу оффлайн в этом году. Все условия для этого правительство, областная власть и громады должны обеспечить".

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Детали: Зеленский отметил, что это – стратегический приоритет, сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование.

По словам главы государства, все чиновники имеют абсолютно четкие задачи.

"Максимальное количество открытых школ должно быть, и необходимые для этого решения правительства понятны", – заверил президент.