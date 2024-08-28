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Росіяни завдали ракетних ударів по Сумщині: поранено літнє подружжя і ще одного чоловіка

Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 22:22
Росіяни завдали ракетних ударів по Сумщині: поранено літнє подружжя і ще одного чоловіка
фото прокуратури

Троє мирних мешканців Сумщини отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами цивільної інфраструктури Миколаївської сільської громади.

Джерело: Сумська обласна прокуратура, Сумська ОВА

Деталі: За даними слідства, 28 серпня з 16.40 до 17:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав, за попередніми даними, ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаївської сільської громади Сумського району.

Внаслідок атаки окупантів поранення дістало подружжя, яким по 62 роки, та 65-річного чоловіка.

Дослівно прокуратура: "Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть направлені до Управління Служби безпеки України в Сумській області".

 

Деталі: Всього ж, за даними ОВА, протягом дня 28 серпня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 220 вибухів. 

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Сумська областьвійна
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