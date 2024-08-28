Россияне нанесли ракетные удары по Сумской области: ранена пожилая пара и еще один мужчина

Трое мирных жителей Сумщины получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Николаевской сельской общины.

Источник: Сумская областная прокуратура, Сумская ОВА

Детали: По данным следствия, 28 августа с 16.40 до 17:40, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес, по предварительным данным, ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаевской сельской общины Сумского района.

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В результате атаки оккупантов ранения получили супруги, которым по 62 года, и 65-летний мужчина.

Дословно прокуратура: "Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

В дальнейшем материалы уголовного производства будут направлены в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области".

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Детали: Всего же, по данным ОВА, в течение дня 28 августа россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 220 взрывов.