Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли ракетные удары по Сумской области: ранена пожилая пара и еще один мужчина

Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 22:22
Россияне нанесли ракетные удары по Сумской области: ранена пожилая пара и еще один мужчина
фото прокуратуры

Трое мирных жителей Сумщины получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Николаевской сельской общины.

Источник: Сумская областная прокуратура, Сумская ОВА

Детали: По данным следствия, 28 августа с 16.40 до 17:40, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес, по предварительным данным, ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаевской сельской общины Сумского района.

Реклама:

В результате атаки оккупантов ранения получили супруги, которым по 62 года, и 65-летний мужчина.

Дословно прокуратура: "Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

В дальнейшем материалы уголовного производства будут направлены в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области".

ВИДЕО ДНЯ
 

Детали: Всего же, по данным ОВА, в течение дня 28 августа россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 220 взрывов.

Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Сумская область
Россияне ударили по поселку на Сумщине: двое погибших и двое раненых
За сутки враг 261 раз бил по Сумщине: четверо гражданских погибли, 13 – раненых
В результате обстрелов Сумщины за сутки погибли три человека, 9 раненых
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: