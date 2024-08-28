 Дурова звільнили з-під варти

Засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова звільнено з-під варти. Для виходу на волю під судовий нагляд Дуров мав внести заставу у розмірі 5 млн євро.

Джерело: Reuters, РИА Новости

Деталі: Дуров покинув будинок суду у Парижі у супроводі охоронців на приватному автомобілі.

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На відео, де Дуров сідає в автомобіль, чути запитання журналіста з проханням про коментар. Засновник Telegram його проігнорував.

Наразі Дурова взято під судовий нагляд: він буде зобов'язаний відзначатись у поліції двічі на тиждень.

Рішення суду було винесено через чотири дні після того, як уродженець Росії Дуров був заарештований в аеропорту під Парижем.

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Поміщення справи під офіційне розслідування у Франції не означає провини і не обов'язково веде до судового розгляду, але вказує на те, що судді вважають, що у справі є достатньо підстав для продовження розслідування.

Розслідування може тривати роками, перш ніж буде передано до суду або відкладено, зазначає видання.

Передісторія:

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Правоохоронні органи звинуватили його у співучасті в наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмови адміністрації месенджера співпрацювати з владою Франції.

Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".

Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.

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