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Дурова освободили из-под стражи

Валентина Романенко, Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 00:57
Дурова освободили из-под стражи
Павел Дуров, фото Bloomberg via Getty Images

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи. Для выхода на свободу под судебный надзор Дуров должен был внести залог в размере 5 млн евро.

Источник: Reuters, РИА Новости 

Детали: Дуров покинул здание суда в Париже в сопровождении охранников на частном автомобиле.

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На видео, где Дуров садится в автомобиль, слышен вопрос журналиста с просьбой о комментарии. Основатель Telegram его проигнорировал.

Сейчас Дуров взят под судебный надзор: он будет обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.

Решение суда было вынесено через четыре дня после того, как уроженец России Дуров был арестован в аэропорту под Парижем.

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Помещение дела под официальное расследование во Франции не означает вины и не обязательно ведет к судебному разбирательству, но указывает на то, что судьи считают, что в деле есть достаточно оснований для продолжения расследования.

Расследование может длиться годами, прежде чем будет передано в суд или отложено, отмечает издание.

Предыстория:

  • Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в наркоторговле, педофилии и мошенничестве из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции.
  • Российское посольство во Франции запросило консульский доступ к Дурову и обвинило французские власти в "уклонении от взаимодействия".
  • Криптовалюта Toncoin, которую используют в Telegram и соучредителем которой является Павел Дуров, резко снизилась в цене после новости об аресте соучредителя во Франции.

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