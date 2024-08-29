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"Атеш": У Росії та Білорусі поширюється саботаж на заводах ОПК

Олена ІвашківЧетвер, 29 серпня 2024, 01:43
Атеш: У Росії та Білорусі поширюється саботаж на заводах ОПК
фото документа, який є у розпорядженні "Атеш"

"Кібер Атеш" отримав документи, що свідчать про поширення саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу Росії та Білорусі.

Джерело: партизанський рух "Атеш"

Деталі: Представники руху отримали текстовий документ, де розписані заклики до саботажу на заводах оборонно-промислового комплексу. 

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В інструкції описані поетапні дії, які вже почали поширюватися серед співробітників великих підприємств. 

Як повідомляє агент "Атеш", робітники з великим інтересом сприймають ці заклики і готові діяти.

Працівників ОПК закликають працювати повільніше, збільшувати час проведений в туалеті та на перекурах, давати заплутані відповіді на запитання та перепитувати про кожне завдання та просити все повторити.

Росіядиверсанти
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